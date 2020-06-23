В Москве в квартире обнаружены пятеро младенцев. Подозревают торговлю детьми

Детей обнаружил медицинский работник, навещавший ребенка, выписанного из роддома.

"В квартире жилого дома по улице Аргуновской выявлено еще четверо новорожденных детей, а также две женщины, которые, с их слов, осуществляли за ними уход", - сообщила ТАСС начальник пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.

Согласно предварительным данным, самому маленькому ребенку всего несколько дней, а самому старшему - полгода, сообщает Интерфакс.

Дети были доставлены в больницу, на первый взгляд они здоровы.

Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Источник сообщил агентству ТАСС, что дети были выношены суррогатными матерями и предназначались для граждан Китая.

Telegram-канал Mash отмечает, что китайцы не успели забрать их из-за карантина, объявленного в связи с эпидемией Covid-19.

В квартире также были обнаружены документы о проведенных процедурах ЭКО.