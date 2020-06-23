В Москве в квартире обнаружены пятеро младенцев. Подозревают торговлю детьми

В московской квартире обнаружены пятеро новорожденных детей, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Детей обнаружил медицинский работник, навещавший ребенка, выписанного из роддома.
"В квартире жилого дома по улице Аргуновской выявлено еще четверо новорожденных детей, а также две женщины, которые, с их слов, осуществляли за ними уход", - сообщила ТАСС начальник пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.
Согласно предварительным данным, самому маленькому ребенку всего несколько дней, а самому старшему - полгода, сообщает Интерфакс.
Дети были доставлены в больницу, на первый взгляд они здоровы.
Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
Источник сообщил агентству ТАСС, что дети были выношены суррогатными матерями и предназначались для граждан Китая.
Telegram-канал Mash отмечает, что китайцы не успели забрать их из-за карантина, объявленного в связи с эпидемией Covid-19.
В квартире также были обнаружены документы о проведенных процедурах ЭКО.
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