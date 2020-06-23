Новак Джокович и его жена заболели Covid-19

Novak Djokovic and his wife Jelena tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/xehb3CHEc5 — José Morgado (@josemorgado) June 23, 2020

Тесты на коронавирус показали положительные результаты у теннисиста и его жены, однако у их детей Covid-19 констатирован не был. Заболевание Новака Джоковича протекает бессимптомно. Ближайшие две недели ему предстоит провести в изоляции.

Джоковича критиковали в связи с проведением турнира Adria Tour, который он организовал в Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговине.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на The New York Times, участники турнира выступали перед толпами людей, устраивали вечеринки и обнимались.

В данный момент известно о четырех заболевших на турнире.

"Мы организовали тур, когда вирус уже медленно отступал. Действительно сожалею о каждом случае заражения, который был констатирован на соревнованиях", - отметил Джокович.

Ранее стало известно о том, что вирусом заразились итальянский тренер Джоковича и Димитрова Марко Паники и немец Кристиан Грох.

Тест сдал и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который в Задаре встречался с теннисистами.

Джокович предложил провести четырехнедельный турнир, чтобы собрать деньги на благотворительность и дать теннисистам возможность провести несколько матчей во время, когда официальные игры из-за короновируса не проводятся с марта.