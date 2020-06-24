В Москве на Красной площади начался парад Победы. Среди гостей и Лукашенко

Мероприятие приурочено к 75-й годовщине парада Победы, который был проведен в июне 1945 года по приказу Иосифа Сталина.

Как сообщает "Медуза", в нем принимают участие 14 тысяч военнослужащих, 234 единиц боевой техники, 75 самолетов и вертолетов.

Ранее власти призвали москвичей остаться в день парада дома и посмотреть его по телевизору.

"Радио Свобода" отмечает, что накануне пресс-секретарь президента России Владимир Песков назвал зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 75-летия Победы.

В списке всего семь руководителей стран-членов ООН - это президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Александр Лукашенко и Владимир Путин на параде в Москве ФОТО: Reuters/ScanPix

Также приезд подтвердили президенты самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии - эти республики признаны Россией как суверенные государства, но подавляющее большинство стран мира считают их частью Грузии. Ожидался также член коллективного президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В московском параде принимают участие военные Китая, Сербии, Монголии, а также стран бывшего СССР: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Всех участников обещали проверить на коронавирус, а зарубежных гостей - даже дважды.

Галерея: Парад на Красной площади в Москве