В Москве на Красной площади начался парад Победы. Среди гостей и Лукашенко

В среду, 24 июня, в Москве на Красной площади проходит традиционный парад Победы, отмененный 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Мероприятие приурочено к 75-й годовщине парада Победы, который был проведен в июне 1945 года по приказу Иосифа Сталина.
Как сообщает "Медуза", в нем принимают участие 14 тысяч военнослужащих, 234 единиц боевой техники, 75 самолетов и вертолетов.
Ранее власти призвали москвичей остаться в день парада дома и посмотреть его по телевизору.
"Радио Свобода" отмечает, что накануне пресс-секретарь президента России Владимир Песков назвал зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 75-летия Победы.
В списке всего семь руководителей стран-членов ООН - это президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
Также приезд подтвердили президенты самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии - эти республики признаны Россией как суверенные государства, но подавляющее большинство стран мира считают их частью Грузии. Ожидался также член коллективного президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
В московском параде принимают участие военные Китая, Сербии, Монголии, а также стран бывшего СССР: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Всех участников обещали проверить на коронавирус, а зарубежных гостей - даже дважды.
Галерея: Парад на Красной площади в Москве
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