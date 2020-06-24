Дональд Трамп предложил называть коронавирус "кунг-флю"

Такое предложение президента США прозвучало накануне - 23 июня во время его выступления на предвыборном митинге в Финиксе, штат Аризона.

В частности, Трамп заявил, что для Covid-19 он мог бы придумать 19 или 20 других названий, например, "уханьский вирус", "китайский грипп", "кунг-флю".Последнее обозначение было встречено с особым энтузиазмом и аплодисментами.

Это не первый раз, когда президент США на публике акцентировал внимание на китайском происхождении коронавируса.

На прозвучавшую критику о том, что такие заявления несут в себе проявления расизма, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани ответила, что не считает фразу президента о "кунг-флю" оскорбительной.