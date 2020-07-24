Дарья Дмитриева - бывшая жена Радулова, которая нашла счастье с сотрудником ФСБ

В восемь лет Даша начала заниматься художественной гимнастикой, но делала она это исключительно для общего развития и укрепления здоровья.

Однако девушку заметила заслуженный тренер СССР Ольга Буянова, которая и пригласила Дашу в свою группу. Первые успехи в спорте пришли не сразу, потому как заниматься она начала довольно поздно.

Настойчивость тренера и упорство Дмитриевой всё-таки принесли свои плоды - девушку заметила Ирина Винер, которая предложила юной гимнастке перебраться в столицу и начать тренироваться под её руководством.

В 2009 году Дмитриева завоевала три медали на чемпионате России, а затем пришли и международные награды - победы на чемпионатах мира, Европы и серебро Олимпиады в Лондоне (2012).

Через год Дарья решила завершить карьеру, но после этого её жизнь стала ещё интереснее. Вместе с успехами в спорте к гимнастке пришла популярность и у противоположного пола.

В 2013 году она познакомилась с хоккеистом Александром Радуловым, который был на семь лет старше Дмитриевой. Весной 2015-го Дарья узнала, что беременна, а в августе того же года пара узаконила свои отношения. Сына, который появился на свет в ноябре, назвали Макаром.

В СМИ то и дело появлялась информация о ссорах и скандалах внутри семьи, поэтому мало кто удивился, когда пара приняла решение расстаться. О конкретных причинах развода Даша рассказывать не стала.

Какое-то время спустя в интернете обсуждалось примирение Радулова и Дмитриевой, но чуда так и не произошло. Вскоре стало известно о новом избраннике Дарьи, которым стал Игорь Семченко - бывший сотрудник ФСБ.

Мужчина был женат на другой женщине, от которой у него было двоей детей. Но Дарья и её новый возлюбленный не видели в этом ничего страшного. В ноябре 2018 года Дарья родила второго сына, которого решили назвать Гордеем.

Сегодня 27-летняя Дмитриева наслаждается жизнью, открыла собственную детскую спортивную школу, даёт мастер-классы по художественной гимнастике по всей России и за её пределами, а кроме того, с недавних пор Дарья является владелицей собственного элитного свадебного агентства.