В Литве и Эстонии за сутки по одному новому случаю Covid-19

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 268 первичных тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, сообщил департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась шести пациентам, на искусственной вентиляции легких находится один пациент.

Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на среду выздоровели в Эстонии 1783 человека.

Всего в Эстонии сделано более более 103 000 первичных тестов, из них 1983 дали позитивный результат.

Литва

За минувшие сутки в Литве был подтвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1804, также зарегистрирована еще одна смерть, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 233 человека, выздоровело 1484 человека.

От коронавируса скончались 78 человек.

Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

Во вторник проверено 5425 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 403 841.