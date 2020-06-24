В Литве и Эстонии за сутки по одному новому случаю Covid-19

За прошедшие сутки в Эстонии и Литве зарегистрировано по одному новому пациенту с Covid-19. В Литве также зафиксирована еще одна смерть.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 268 первичных тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, сообщил департамент здоровья Эстонии.
По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась шести пациентам, на искусственной вентиляции легких находится один пациент.
Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.
По состоянию на среду выздоровели в Эстонии 1783 человека.
Всего в Эстонии сделано более более 103 000 первичных тестов, из них 1983 дали позитивный результат.
Литва
За минувшие сутки в Литве был подтвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1804, также зарегистрирована еще одна смерть, сообщило Министерство здравоохранения в среду.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 233 человека, выздоровело 1484 человека.
От коронавируса скончались 78 человек.
Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
Во вторник проверено 5425 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 403 841.
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