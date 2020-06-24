ЕС, скорее всего, пока не будет открывать свои границы для граждан США, России и Украины

В этом выпуске:

В России, несмотря на эпидемию коронавируса, прошел Парад Победы.

25 июня в России начинается голосование по поправкам в Конституцию.

В Украине три дня подряд растет число инфицированных коронавирусом.

Евросоюз не будет открывать свои границы для граждан США, России и Украины.

Евросоюз не будет открывать свои границы для граждан США, России и Украины

В Брюсселе начали рассматривать открытие границ ЕС после 1 июля.

Критерии обозначены были и раньше - это число новых случаев коронавируса на 100 000 жиетелей, тренд роста или падения заболеваемости, а также эффективность предпринимаемых мер в конкретной стране.

В первом списке, который дошел до дипломатов, было около 50 стран, жителей которых предлагалось "пустить в ЕС". Среди этих стран не было ни Беларуси, ни Украины, ни России, сообщил корреспондент "Настоящего времени" из Брюсселя.

По его словам во втором представленном списке было уже вдвое меньше стран. По словам самих дипломатов, сегодняшняя встреча была "хаотичной".

Новые подробности и решения стоит ожидать в пятницу, но уже ясно, что Россия, Украина, Беларусь, Бразилия и даже США, скорее всего, не войдут в список стран, для которых ЕС пожелает открывать границы, отметили в выпуске.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 24.06.2020

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