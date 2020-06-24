Купил внедорожник 2019 года: сколько за год заработал Урбанович?

У Урбановича в общем владении две земли и здания в Риге, а также доли капитала в двух компаниях - в SIA Eiro Reģions ему принадлежат доли капитала в размере 1479,79 евро, а в SIA DX-L - в размере 853,72 евро.

Сумма денежных сбережений достигла 12 335 евро, увеличившись почти на 3000 евро, а сумма безналичных сбережений составила 17 964,27 евро, сократившись примерно на 12 000 евро.

За работу в Сейме в прошлом году Урбанович заработал 50 215,75 евро, что примерно на 5 000 евро больше, чем в 2018 году, в свою очередь в результате сделки по продаже политик получил 46 000 евро от SIA Inchcape Motors Latvia.

В прошлом году депутат совершил покупку на сумму 27 824 евро, а также три другие сделки на общую сумму 81 706,86 евро.

В прошлом году депутат купил новый внедорожник 2019 года Land Rover Range Roves Sport, который в настоящее время находится во владении Урбановича.

Долги политика составили 19 789 евро, а выданные им займы - 12 300 долларов США.