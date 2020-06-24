В Германии и Великобритании предупреждают об угрозе второй волны Covid-19

Целый ряд британских медицинских экспертов предупреждает о риске второй волны распространения коронавируса SARS-CoV-2. Имеющиеся данные указывают на то, что локальные вспышки становятся все более вероятными, а угроза второй волны реальна, говорится в открытом письме, опубликованном в еженедельном научном журнале The BMJ во вторник, 23 июня.

Документ подписали, среди прочих, президент Королевской коллегии хирургов Дерек Олдерсон, президент Королевской коллегии врачей Эндрю Годдард, президент Королевской коллегии неотложной медицины Кэтрин Хендерсон, а также главный редактор медицинского журнала The Lancet Ричард Хортон.

Авторы подчеркивают, что дальнейшее развитие событий в Соединенном Королевстве предсказать трудно. Многие элементы инфраструктуры, необходимые для сдерживания инфекции, "начинают занимать свои места", но перед обществом "остаются существенные вызовы", указывается в письме.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее анонсировал очередное ослабление карантинных ограничений с 4 июля, которые коснутся только Англии. В частности, музеи, кинотеатры, рестораны, бары и отели смогут снова распахнуть свои двери. Кроме того, дистанция, которую людям необходимо соблюдать, сократится с двух до одного метра.

Локальные вспышки в Германии привели к местному возобновлению локдауна

Между тем, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) 24 июня также напомнил об угрозе стремительного распространения возбудителя Covid-19 из-за локальных вспышек. Днем ранее власти вновь ужесточили карантинные меры в округах Гютерсло и Варендорф на западе страны из-за вспышки коронавируса на скотобойне компании Tönnies, где вирус обнаружили у более 1550 человек из примерно 7000 сотрудников.

Частичное возобновление локдауна означает, среди прочего, закрытие кинотеатров, выставок, музеев, баров и фитнес-студий. Магазины и рестораны останутся открытыми, но их посетители должны соблюдать необходимые требования гигиены.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 9,2 млн жителей планеты, а свыше 480 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. Больше всего заражений (2,3 млн случаев) и летальных исходов (свыше 121 000) - в США.