Чечня: мать думала, что дочь убил муж, но после разговора с Кадыровым извинилась "за сплетни"

В чеченском городе Гудермес 12 июня умерла мать троих детей, 23-летняя Мадина Умаева. В социальных сетях местные обсуждали, что девушку мог убить ее супруг. К тому же эту версию поддержала мать погибшей, но после беседы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым женщина извинилась за то, что "поверила сплетням", пишет "Дождь".
После гибели Мадины Умаевой семья ее мужа, в которой она проживала, объявила, что девушка упала с лестницы во время приступа эпилепсии. В то же время мать погибшей Хутмат Довлетмирзаева заявила, что ее дочь не болела эпилепсией и медицинских документов об этом нет.
Хутмат также поделилась, что дочь жаловалась на побои и не хотела возвращаться в дом мужа, на ее теле были синяки. Она же сообщила СМИ, что супруг ее дочери работает в военных структурах, поэтому его пытаются "выгородить".
Известно, что девушку похоронили в ту же ночь, хотя в Чечне так не принято. Имам пояснил, что такое решение было принято в связи с опасениями, что тело начнет разлагаться - в доме не было кондиционера или вентилятора.
После сообщений о возможном убийстве девушки правоохранительные органы ее тело эксгумировали.
23 июня ЧГТРК "Грозный" в социальной сети Instagram сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров "лично взялся за разбирательство громкого дела" и в течение трех часов разговаривал с родственниками погибшей девушки и членами семьи ее мужа.
Кадыров заявил, что, по результатам экспертизы, смерть девушки не была насильственной. Он также осудил эксгумацию, так как это не принято исламом.
В итоге мать погибшей извинилась за то, что "послушала всякие сплетни".
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