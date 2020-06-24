Чечня: мать думала, что дочь убил муж, но после разговора с Кадыровым извинилась "за сплетни"

После гибели Мадины Умаевой семья ее мужа, в которой она проживала, объявила, что девушка упала с лестницы во время приступа эпилепсии. В то же время мать погибшей Хутмат Довлетмирзаева заявила, что ее дочь не болела эпилепсией и медицинских документов об этом нет.

Хутмат также поделилась, что дочь жаловалась на побои и не хотела возвращаться в дом мужа, на ее теле были синяки. Она же сообщила СМИ, что супруг ее дочери работает в военных структурах, поэтому его пытаются "выгородить".

Известно, что девушку похоронили в ту же ночь, хотя в Чечне так не принято. Имам пояснил, что такое решение было принято в связи с опасениями, что тело начнет разлагаться - в доме не было кондиционера или вентилятора.

После сообщений о возможном убийстве девушки правоохранительные органы ее тело эксгумировали.

23 июня ЧГТРК "Грозный" в социальной сети Instagram сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров "лично взялся за разбирательство громкого дела" и в течение трех часов разговаривал с родственниками погибшей девушки и членами семьи ее мужа.

Кадыров заявил, что, по результатам экспертизы, смерть девушки не была насильственной. Он также осудил эксгумацию, так как это не принято исламом.

В итоге мать погибшей извинилась за то, что "послушала всякие сплетни".