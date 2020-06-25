Вижу новости, что на самом деле все переболели коронавирусом еще в декабре, - и, кстати, припоминаю какую-то простуду у себя…

Во-первых, внебольничная пневмония, как и грипп и ОРВИ, это сезонное заболевание. Каждый год рост числа внебольничных пневмоний начинается осенью, продолжается зимой, а пик приходится на январь-февраль следующего года. Поэтому ничего удивительного в том, что в ноябре 2019 года был зафиксирован рост заболеваемости относительно предыдущих месяцев, нет. Без проведения лабораторной диагностики, только по симптомам, диагностировать Covid-19 невозможно. Причины внебольничной пневмонии бывают разные (это вирусные и бактериальные инфекции), но на практике почти никогда инфекционный агент не устанавливают, потому что обычно это не влияет на стратегию лечения. В результате в статистике около 95% случаев проходят как "пневмонии неустановленной этиологии".

В 2020 году сезонный рост пневмоний совпал с распространением нового вируса и информации о нем. Логично, что попавшие в статистику по пневмониям или ОРВИ стали подозревать у себя именно коронавирусную инфекцию.

Во-вторых, еще задолго до появления коронавируса в России действительно существовала тенденция к увеличению числа регистрируемых случаев внебольничной пневмонии: если в 2014 году в статистику попали 507 тысяч человек, или 354 случая на 100 тысяч населения, то в 2018 году (последние данные на сайте Роспотребнадзора) эта же цифра составила 722 тысячи, или 492 на 100 тысяч населения. По Москве заболеваемость несколько ниже, но тоже растет — например, с 2011 по 2017 год она увеличилась в 2,4 раза до 245 случаев на 100 тысяч населения. Рост этот не гладкий и не монотонный, заболеваемость внебольничной пневмонией существенно "плавает" от года к году. Даже не по отдельным регионам, а по России в целом значения могут отличаться на десятки процентов, что видно из графика.

Так что сам по себе рост внебольничных пневмоний легко объясняется продолжением старого тренда и обычной случайностью, а не новым коронавирусом. Тем более что в январе 2020 года заболевших было, наоборот, меньше, чем в прошлом году.

Аргумент второй: после болезни вырабатываются антитела, но даже в Москве они найдены лишь у незначительной доли популяции

Чтобы установить, действительно ли значительная доля жителей страны уже переболела коронавирусом, не нужна даже подробная статистика по заболеваемости. Гораздо более надежную информацию дает исследование популяции на антитела — так называемый серологический опрос. Мы уже подробно писали, как проводятся подобные исследования и почему нужно быть осторожными при интерпретации их результатов, так как в таких исследованиях есть несколько подводных камней. Последние данные по сероопросам в мире можно посмотреть здесь и здесь.