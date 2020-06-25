Согласие - обязательно. Как шведский закон увеличил обвинительные приговоры за изнасилования на 75%

Ранее одним из наиболее важных факторов при предъявлении обвинения в изнасиловании было доказательство того, что подозреваемый применял силу, угрожал или использовал беспомощное состояние жертвы (например, опьянение).

Новый закон предусматривает, что половой акт считается добровольным только в том случае, когда участвующие стороны выразили свое согласие.

Таким образом Швеция стала десятой западноевропейской страной, которая классифицировала половой акт без предварительного согласия как изнасилование. Исландия ввела аналогичный закон в том же году, через год это сделала и Греция.

"Разница между сексом и насилием заключается в том, было ли дано согласие. Это должно быть отражено в законодательстве", - сказала Оливия Бьерклунд Далгрен, пресс-секретарь неправительственной организации Fatta.

"Одним из наиболее важных эффектов является то, что жертвы больше не винят себя так сильно. Мы считаем это чрезвычайно важным и надеемся, что в обществе произойдут перемены - мы сосредоточимся на виновных и привлечем их к ответственности", - добавила она.

В недавнем отчете Национального совета по борьбе с преступностью (BRA) говорится, что с момента вступления в силу нового закона в Швеции было зарегистрировано больше случаев изнасилований. Количество обвинительных приговоров также увеличилось - некоторые из этих преступлений ранее не классифицировали бы как изнасилование.

В 2017 году в Швеции было зарегистрировано 4895 случаев изнасилования, а в 2019 году - 5930 случаев. Однако тенденция к росту наблюдалась еще до принятия закона.

За два года число обвинительных приговоров увеличилось на 75%.

В 2017 году было вынесено 190 приговоров, в 2018 году - 225. В прошлом году - 333. В большинстве случаев речь шла об угрозах или применении физической силы, однако 76 приговоров были основаны на новом определении.

"Количество сообщений об изнасилованиях растет их года в год. Мы считаем, что это связано с растущей осведомленностью общественности и движением #MeToo. На наш взгляд, возросла готовность сообщать о преступлениях, а не количество преступлений", - рассказала советник BRA Стина Холмберг.

Холмберг объяснила, что, согласно новому определению, изнасилованием считаются случаи, когда жертва четко сказала "нет" или плакала, но злоумышленник продолжил свои действия. Такие случаи в прошлом не подпадали под определение изнасилования.

"Есть и другие случаи, когда жертва замирает в страхе, становится пассивной, не говорит и не двигается. До внесения поправок в закон такие случаи не могли рассматриваться как изнасилование", - подчеркнула Холмберг.