В Янов день найдено трое утонувших

В минувшие сутки в водоемах Латвии найдены трое утонувших, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Два человека утонули в пруду в Кулдигском крае, а еще один в Беверинском крае. Всего за долгие выходные утонули шесть человек.
Также пожарные 24 июня спасли трех человек из пожаров. В среду зарегистрировано 26 пожаров, в том числе 14 в краях Латвии.
VUGD 14 раз выезжала на спасательные работы, а всего поступило 47 вызовов.
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