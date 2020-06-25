Чт, 25.06.2020
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В Янов день найдено трое утонувших

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В минувшие сутки в водоемах Латвии найдены трое утонувших, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). 

Два человека утонули в пруду в Кулдигском крае, а еще один в Беверинском крае. Всего за долгие выходные утонули шесть человек.

Также пожарные 24 июня спасли трех человек из пожаров. В среду зарегистрировано 26 пожаров, в том числе 14 в краях Латвии.

VUGD 14 раз выезжала на спасательные работы, а всего поступило 47 вызовов.     

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