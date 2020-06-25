Винькеле рассказала, как провела Лиго, и посоветовала не целоваться

Министр здравоохранения Илзе Винькеле рассказала, что не является сторонником массовых мероприятий на Лиго. Она предпочитает отмечать этот день в кругу родных и близких друзей. В этом году Винькеле лиговала в деревне в Резекненском крае.

"Моя покойная бабушка, которая дожила до 96 лет, говорила, что "если тебе скучно с самим собой, то ты не должен предлагать свою компанию другим людям".

На праздничных выходных я постараюсь где-нибудь спокойно посидеть, посмотреть на звездное небо и побыть с моими любимыми", - сказала она.

Министр считает победу латвийского общества в борьбе с коронавирусом выдающимся достижением. Тем не менее, по ее словам, чтобы выиграть войну с инфекцией окончательно, всем нам необходимо продолжать проявлять осторожность.

Министр отметила, что по-прежнему желательно избегать крепких объятий и поцелуев. Также рекомендуется использовать мобильное приложение Apturi Covid.

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