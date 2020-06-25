Винькеле рассказала, как провела Лиго, и посоветовала не целоваться

Хоть чрезвычайное положение в нашей стране и отменено, Covid-19 все еще не побежден, поэтому летом следует позаботиться о том, чтобы избежать второй волны нового коронавируса, предупреждает министр здравоохранения Илзе Винькеле. Об этом сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле рассказала, что не является сторонником массовых мероприятий на Лиго. Она предпочитает отмечать этот день в кругу родных и близких друзей. В этом году Винькеле лиговала в деревне в Резекненском крае.
"Моя покойная бабушка, которая дожила до 96 лет, говорила, что "если тебе скучно с самим собой, то ты не должен предлагать свою компанию другим людям".
На праздничных выходных я постараюсь где-нибудь спокойно посидеть, посмотреть на звездное небо и побыть с моими любимыми", - сказала она.
Министр считает победу латвийского общества в борьбе с коронавирусом выдающимся достижением. Тем не менее, по ее словам, чтобы выиграть войну с инфекцией окончательно, всем нам необходимо продолжать проявлять осторожность.
Министр отметила, что по-прежнему желательно избегать крепких объятий и поцелуев. Также рекомендуется использовать мобильное приложение Apturi Covid.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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