Чт, 25.06.2020
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Видео ⟩ Вы когда-нибудь слышали, как смеются лисы? Это лучший звук на свете!

Лиса. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay/ivanovgood

Их гладят, а они заливисто хихикают, и смех такой заразительный, и мордочки донельзя довольные. При этом рыжие плутовки в прямом смысле катаются от смеха по полу, а точнее - по земле.

"Медуза" показывает, как смеются лисы на примере животных Финнегана и Диксидо. Естественно, не забудьте включить звук!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mikayla (@saveafox_rescue) on

Стоит добавить, что лисы смеются не только когда их ласкают, как герои этих роликов. Не так давно мы делились с вами видео, на котором запечатлено, как лиса украла у женщины телефон и убежала, весело хихикая.

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