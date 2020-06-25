Видео ⟩ Вы когда-нибудь слышали, как смеются лисы? Это лучший звук на свете!

Их гладят, а они заливисто хихикают, и смех такой заразительный, и мордочки донельзя довольные. При этом рыжие плутовки в прямом смысле катаются от смеха по полу, а точнее - по земле.
"Медуза" показывает, как смеются лисы на примере животных Финнегана и Диксидо. Естественно, не забудьте включить звук!
Стоит добавить, что лисы смеются не только когда их ласкают, как герои этих роликов. Не так давно мы делились с вами видео, на котором запечатлено, как лиса украла у женщины телефон и убежала, весело хихикая.
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