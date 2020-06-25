Видео ⟩ Под Икшкиле очевидцы засняли пылевой вихрь

В среду, 24 июня, на Дубкалнском карьере Икшкилского края очевидцы зафиксировали пылевой вихрь, сообщил метеоролог Том Брицис.
"На английском такое явление называют dust devil", - отметил он. По его словам, в Латвии подобное явление чаще можно наблюдать весной, но летом и осенью пылевые вихри появляются не так уж и редко. Обычно они не опасны и довольно быстро теряют свою силу, сталкиваясь даже с относительно небольшими препятствиями - ветками деревьев, домами.
Брицис объяснил, что пылевые вихри внешне могут напомнить торнадо, однако образуются они иначе. Пылевые вихри появляются только в сухое и солнечное время.
Он добавил, что пылевые вихри обычно исчезают в течение нескольких минут, но бывает и такое, когда кажущееся безобидным природное явление может нанести серьезный ущерб, например, сорвать крышу дома.
Ikšķiles novada Dubkalnu karjerā Jāņu dienā izveidojusies iespaidīga velna slota jeb putekļu virpuļviesulis. Nav ziņu,...Posted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Wednesday, June 24, 2020
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