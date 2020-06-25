Видео ⟩ Под Икшкиле очевидцы засняли пылевой вихрь

"На английском такое явление называют dust devil", - отметил он. По его словам, в Латвии подобное явление чаще можно наблюдать весной, но летом и осенью пылевые вихри появляются не так уж и редко. Обычно они не опасны и довольно быстро теряют свою силу, сталкиваясь даже с относительно небольшими препятствиями - ветками деревьев, домами.