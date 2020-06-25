Чт, 25.06.2020
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Емельяненко опубликовал видео своих пьяных приключений

Александр Емельяненко

ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/LETA

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в своём Instagram опубликовал видео о своём пристрастии к алкоголю.

В видео собрана нарезка нетрезвой жизни 38-летнего бойца под песню группы "Сектор Газа" - "Если бы водку не придумал Сатана". В эту нарезку вошли даже кадры суда по делу о его пьяном дебоше.

Боец явно умеет иронизировать над собой.

Напомним, что 24 июля Емельяненко проведёт бой против Магомеда Исмаилова. Поединок должен был состояться раньше, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

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