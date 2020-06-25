В Улброке взорвался грузовик с прицепом-цистерной

Вызов был получен около 9:30 - там загорелся грузовой автомобиль. В результате горения произошел взрыв.

Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. Пожар был ликвидирован примерно за полчаса.