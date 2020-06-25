Уже третий российский футбольный клуб отправился на карантин из-за коронавируса

"По моим данным, несколько игроков и сотрудников "Оренбурга" сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин", - написал Арустамян.

Футбольный клуб "Оренбург" в своём Twitter уже подтвердил информацию о вспышке коронавируса в команде.

"Очередные тесты на коронавирус в ФК "Оренбург" выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды", - говорится в сообщении.

Следующий матч "Оренбурга" запланирован на 27 июня, когда команда должна сыграть против "Краснодара". Таким образом, "Краснодар" может пропустить второй тур подряд - предыдущий матч был перенесён из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в московском "Динамо".

Помимо "Динамо" и теперь "Оренбурга" на карантине находится также футбольный клуб "Ростов". Кроме того, единичный случай возможного инфицирования коронавирусом признали в "Уфе".

Ранее отмечалось, что возобновлённый после перерыва чемпионат России по футболу могут завершить досрочно в случае массовых заражений Covid-19.