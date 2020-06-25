Кандидат в мэры Риги просит разрешения начать реставрацию памятника Победы

Имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА информация свидетельствует о том, что Петров будет кандидатом в мэры Риги от партии "Альтернатива" на предстоящих выборах.

Петров является также председателем организации "Правое дело", которая готова вложить ресурсы в реставрацию памятника. Депутат сообщает, что плиты в основании памятника находятся в критическом состоянии, отделяются и разрушаются и вскоре начнут представлять угрозу для людей.

Работы планируется финансировать на пожертвования, а выполнять их будут добровольцы. От самоуправления организация хотела бы получить разрешение на проведение работ.

Петров был депутатом Рижской думы до ее роспуска. В думу двух последних созывов он избирался от партии "Согласие", однако после ухода с поста мэра лидера "Согласия" Нила Ушакова и последующей за этим смены власти в думе Петров и еще три члена "Согласия" в мае прошлого года были исключены из партии и почти год работали в думе как фракция независимых депутатов.

Для участия в выборах Петров и остальные исключенные из "Согласия" вступили в партию "Альтернатива". Ранее в СМИ сообщалось о возможном совместном участии "Альтернативы" в выборах с Русским союзом Латвии, но партия все же решила участвовать отдельным списком.