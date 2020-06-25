Аудио ⟩ Поп-певец и диджей из Латвии выпустили летний танцевальный хит

"Я 15 лет не выпускал песни с текстом на русском языке и был сосредоточен на том, чтобы мои треки попадали в музыкальные чарты Франции и Бельгии. Но когда общие знакомые показали мне записи Давида, я был поражен силой и выразительностью его голоса. На тот момент я находился в Норвегии, и, несмотря на карантин, мы тут же начали активно работать над созданием этой песни", - рассказывает автор музыки.