Аудио ⟩ Поп-певец и диджей из Латвии выпустили летний танцевальный хит

Латвийский эстрадный исполнитель с уникальным диапазоном голоса Давид Каландия совместно с музыкальным продюсером и композитором электронной музыки Exact (Андрей Лихварь) выпустили танцевальную композицию "Лава" (Lover). Эта яркая совместная работа - творческий эксперимент для обоих музыкантов; песня создавалась ими удаленно из Латвии и Норвегии.
"Я 15 лет не выпускал песни с текстом на русском языке и был сосредоточен на том, чтобы мои треки попадали в музыкальные чарты Франции и Бельгии. Но когда общие знакомые показали мне записи Давида, я был поражен силой и выразительностью его голоса. На тот момент я находился в Норвегии, и, несмотря на карантин, мы тут же начали активно работать над созданием этой песни", - рассказывает автор музыки.
В свою очередь, для Давида Каландии, известного талантливым исполнением поп-романтических хитов, классики и оперы, такой электронный клубный трек также стал экспериментом.
"Я услышал музыку Андрея, мне она очень понравилась своей динамикой, ритмом, притягательным звучанием. Мы создали, мне кажется, очень подходящий текст, чтобы передать "огненность" композиции. Теперь это во всех отношениях зажигательный трек!" - подчеркивает певец.
Как рассказал исполнитель, песня под названием "Лава" (Lover) посвящена самым жарким чувствам и пламенным отношениям.
Давид Каландия - латвийский певец грузинского происхождения. Известен широким диапазоном голоса, мощным вокалом, дуэтом с поп-исполнительницей Самантой Тиной. Принимал участие в фестивале Laima Rendezvous Jurmala, пел на сцене фестиваля "Голосящий КиВиН" в Юрмале. Ранее известен спортивными достижениями как борец-юниор.
Exact (Андрей Лихварь) - диджей, продюсер, в прошлом радиоведущий. Лучший Drum n Bass диджей Латвии 2011 года по версии djtop.lv.
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