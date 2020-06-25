В Литве и Эстонии - по одному новому случаю Covid-19; в Литве одна смерть

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 350 первичных тестов на Covid-19, подтвержден один новый случай.

По состоянию на утро четверга госпитализация из-за коронавируса требуется семи пациентам, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Новых смертей за сутки не зафиксировано.

Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек. Выздоровели 1790 человек.

Всего в Эстонии сделано более 104 000 первичных тестов, из них позитивный результат на вирус Covid-19 дали 1984 теста.

Литва

В среду в Литве был подтвержден еще один случай заражения коронавирусом, общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Литве составило 1804.

От вируса скончался один человек, тем самым количество скончавшихся от коронавируса людей в Литве выросло до 78, еще десять зараженных вирусом умерли по другим причинам.

Скончался 76-летний пациент, который находился в Клайпедском хосписе с конца ноября прошлого года, а коронавирусом заболел 18 апреля. В этот понедельник он скончался от Covid-19 и других сопутствующих заболеваний.

По данным Национального центра общественного здоровья, в данный момент коронавирусом в Литве больны 232 человека, выздоровели 1484.