Адвокат о желании Ефремова "усыновить" детей погибшего и сумме возможной компенсации

Ранее РИА "Новости" цитировали юриста Михаила Олеговича, который сказал, что актер переживает и стремится помочь. Он объяснил, что артист не столько хочет усыновить детей, сколько "сделать для них больше, чем мог бы родной отец".

"Не потому что тот был плохим отцом, а потому что у него больше возможностей", - сказал адвоката Эльмана Пашаева.

Кроме того, он назвал и предполагаемую сумму компенсации.

"Скорее всего, сумма там будет около 1 млн рублей (около 13 тысяч евро), в лучшем случае - 1,5 млн. рублей. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента", - цитирует адвоката РБК.

Представитель семьи погибшего Александр Добровинский назвал это заявление "каскадом нелогичностей". Он указал, что Ефремов сейчас находится под домашним арестом. Поэтому совершить эту процедуру невозможно.

В разговоре с "Комсомольской правдой", он объяснил, что согласно законодательству, судимый за тяжкое преступление не имеет права никого усыновлять. Ефремов же будет судим именно за тяжкое преступление.

"Я не знаю, для чего это было сделано, - выпустить слезу из судей или из народа, или как себе Михаил Олегович представляет, что эти дети взрослые будут к нему подходить и говорить - папа, как дела?..", - удивился Добровинский.

Александр Андреевич подчеркнул, что у них четверо потерпевших. Что касается возможных компенсаций, то никто не желает "никаких подачек".

"Может быть, будет еще гражданский иск от матери. Каждый из потерпевших имеет право подать свой гражданский иск", - резюмировал он.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Экспертиза признала Михаила Олеговича вменяемым.