Неожиданный гость: на трибунах среди манекенов оказался картонный бен Ладен

Работники стадиона "Элланд Роуд", на котором выступает "Лидс", со своей задачей справляются явно хуже, чем футболисты - команда лидирует в турнирной таблице и делит первое место с "Вест Бромвич Альбион" (71 очко).

Во время подготовки к матчу с "Фулхэмом" трибуны стадиона решили "заполнить" картонными манекенами с лицами болельщиков, которые купили виртуальные билеты. Один из фанатов решил пошутить и вместо собственной фотографии прислал снимок бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Leeds fan requested a picture of Osama Bin Laden to be put on his seat at Elland Road and the club did it pic.twitter.com/iN9okZFMMw — ⚽ Simon BRFC Hopkins ⚽ (@HopkinsBRFC) June 24, 2020

Работники стадиона не обратили внимания на странного "гостя", распечатали всё как есть и разместили бен Ладена на трибунах.

На затаившегося среди обычных болельщиков бен Ладена обратили внимание лишь после того, как это фото попало в Twitter. В итоге представители "Лидса" принесли извинения и убрали картонную фигуру террориста.

Кстати, это не первая подобная неудачная шутка и оплошность со стороны работников стадиона. Так, например, на матч по регби в Австралии "приходили" Адольф Гитлер и серийный убийца Гарольд Шипман.

Fox Sports will almost certainly come under fire for this distasteful, edited cardboard cut out of Adolf Hitler in the stands at the Manly v Cantebury match at Central Coast Stadium this evening @NRL @SeaEagles @NRL_Bulldogs @FOXRugbyLive #unisanews2020 pic.twitter.com/DZljy47kTo — shawdy (@willzfaulk) May 31, 2020

How about a mass murderer from England 👀 pic.twitter.com/StpNnCoWkG — Murf (@Wiganloyal) June 1, 2020