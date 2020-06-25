Чт, 25.06.2020
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Неожиданный гость: на трибунах среди манекенов оказался картонный бен Ладен

ФОТО: twitter.com/ElliotHackney

В английском Чемпионшипе матчами 38-го тура возобновился сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса. В эпицентре громкого скандала оказался футбольный клуб "Лидс", на стадионе которого был замечен неожиданный "гость".

Работники стадиона "Элланд Роуд", на котором выступает "Лидс", со своей задачей справляются явно хуже, чем футболисты - команда лидирует в турнирной таблице и делит первое место с "Вест Бромвич Альбион" (71 очко).

Во время подготовки к матчу с "Фулхэмом" трибуны стадиона решили "заполнить" картонными манекенами с лицами болельщиков, которые купили виртуальные билеты. Один из фанатов решил пошутить и вместо собственной фотографии прислал снимок бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Работники стадиона не обратили внимания на странного "гостя", распечатали всё как есть и разместили бен Ладена на трибунах.

На затаившегося среди обычных болельщиков бен Ладена обратили внимание лишь после того, как это фото попало в Twitter. В итоге представители "Лидса" принесли извинения и убрали картонную фигуру террориста.

Кстати, это не первая подобная неудачная шутка и оплошность со стороны работников стадиона. Так, например, на матч по регби в Австралии "приходили" Адольф Гитлер и серийный убийца Гарольд Шипман.

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