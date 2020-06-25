Видео ⟩ Реконструкция трагического ДТП в Таллинне, в котором погибли два человека

В 18:38 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП на Лаагна-теэ, где столкнулись четыре автомобиля. В аварию попали BMW, Volvo, Toyota и Ford, которые двигались по направлению из центра города в сторону моста "Мустакиви".

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва рассказал, что сначала BMW врезался в Ford. В результате столкновения этих машин на месте происшествия погибла стоявшая на остановке женщина. Днем позже в больнице умер водитель Ford.

Пострадали шесть человек, из них пятеро находились в машинах и еще одна женщина стояла неподалеку от автобусной остановки.

В BMW и Toyota было по одному человеку, оба получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. В Volvo находилось два человека, один из них до сих пор в больнице в тяжелом состоянии.

Видео: Реконструкция страшной аварии на Лаагна-теэ, в которой погибли два человека

Полиция получила несколько сообщений о том, что до ДТП водитель BMW лихачил по улицам города. Гонки BMW с желтым Chevrolet Camaro попали на видео читателя Postimees.

Видео: Реконструкция страшной аварии на Лаагна-теэ, в которой погибли два человека

Во вторник Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу находившегося за рулем BMW 20-летнего Исы Халилова. По словам окружного прокурора Дианы Хелила, арест был неизбежен.