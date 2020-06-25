Фото ⟩ В Риге снова обвалился асфальт. Теперь уже у театра

Провалившиеся дороги, похоже, скоро станут визитной карточкой Риги. Напомним, это не первый раз, когда в столице происходил обвал асфальта.

17 июня на перекрестке улиц Гертрудес и Акас снова обвалилась брусчатка.

12 июня, под асфальт провалились сразу два автомобиля. Первый вызов на улицу Эбельмуйжас был получен в 12:51 - в образовавшуюся в асфальте яму также провалился автомобиль. Вечером того же дня стало известно о втором подобном случае - машина снова провалилась в асфальт. На этот раз на улице Залвес в Шампетерисе-Плескодале.

Помимо этого, как сообщалось, похожее происшествие случилось 5 июня на улице Гертрудес, где в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль марки BMW. В тот раз обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв.