Фото ⟩ В Риге снова обвалился асфальт. Теперь уже у театра

Сегодня, 25 июня, в Instagram-профиле Sadursme были опубликованы фото того, как на парковке театра "Дайлес" на улице Бривибас снова под асфальт провалился автомобиль.
Провалившиеся дороги, похоже, скоро станут визитной карточкой Риги. Напомним, это не первый раз, когда в столице происходил обвал асфальта.
17 июня на перекрестке улиц Гертрудес и Акас снова обвалилась брусчатка.
12 июня, под асфальт провалились сразу два автомобиля. Первый вызов на улицу Эбельмуйжас был получен в 12:51 - в образовавшуюся в асфальте яму также провалился автомобиль. Вечером того же дня стало известно о втором подобном случае - машина снова провалилась в асфальт. На этот раз на улице Залвес в Шампетерисе-Плескодале.
Помимо этого, как сообщалось, похожее происшествие случилось 5 июня на улице Гертрудес, где в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль марки BMW. В тот раз обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв.
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