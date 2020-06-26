Молдир Мекенбаева - чемпионка мира по джиу-джитсу, которая мечтает сняться в боевике

Молдир родилась в Алматы и спортом увлекалась с самого детства, а именно джиу-джитсу - с 18 лет. Интересно, что в 2014 году, когда она перешла в профессиональный спорт, девушек, которые занимались джиу-джитсу в Казахстане, можно было пересчитать на пальцах.

В обществе укоренился стереотип, что спортивные единоборства - вид спорта не для самых красивых девушек. Молдир с лёгкостью разрушает это предположение.

"Это ошибочное мнение. Спорт никак не влияет на женственность. Джиу-джитсу влияет только на духовное состояние человека", - говорила Молдир порталу ZTB.

Свой первый чемпионат мира Мекенбаева выиграла в 2016 году на турнире в Абу-Даби. 2019 год также получился насыщенным для спортсменки - золото на чемпионате в Москве, серебро на чемпионате Азии, серебро на Всемирных играх, и в конце ноября Молдир вновь победила на чемпионате мира.

23-летняя девушка также является создателем женского клуба по джиу-джитсу в Назарбаев Университете.

"За пару лет я заметила большой прогресс - увлечённых людей стало в десятки раз больше. Хочется, чтобы девушки знали основы самообороны и вели здоровый образ жизни", - приводит слова спортсменки WEproject.

Интересно, что помимо спорта Молдир успевает учиться - она студентка Назарбаев Университета по специальности "математика". Кроме того, девушка находит время для съёмок в кино и рекламных роликах.

"Когда приходится выбирать между выступлениями на соревнованиях и кино, я выбираю спорт. В прошлом году мне пришлось отказаться от участия в 10, а то и в 15 кинопроектах. Некоторые из них были просто классные. Но сейчас я оканчиваю учёбу. Надеюсь, что меня пригласят сняться в боевике, где я смогу раскрыть свои спортивные навыки", - цитирует чемпионку "Экспресс К".

Оценить актёрскую работу Молдир можно, посмотрев казахский фильм "Путешественник. Начало", а также сериал "Батырлар жолы". А пока вы не приступили к поискам фильмов онлайн, давайте изучим Instagram спортсменки, актрисы и просто красивой девушки.