Николай Валуев вошёл в рейтинг самых ужасных боксёров мира

Боксёры были разделены на семь категорий - лучшие на все времена, элита, переоценённые, хорошие, средние, ужасные, не боксёры.

Список возглавили Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рой Джонс-младший - им досталась ячейка под название "лучшие на все времена". Виталий Кличко, Риддик Боу и Тайсон Фьюри попали в "элиту", а вот брату Виталия Владимиру Кличко повезло меньше - он угодил в категорию "переоценённые". Там же оказались Дэвид Хэй и Майк Тайсон.

Боксёрами среднего уровня в Sport Bible, помимо прочих, посчитали Султана Ибрагимова и Олега Маскаева из России.

В список "ужасных" боксёров попал чемпион мира по версии WBA Николай Валуев, а компанию ему составили Шэннон Бриггс, Бермейн Стиверн, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович и Генри Акинванде.

Худшими (не боксёрами) окрестили Чарльза Мартина и Брюса Сэлдона.

Напомним, Николай Валуев объявил о завершении своей профессиональной карьеры в 2009 году. После этого он стал депутатом Госдумы РФ от "Единой России".