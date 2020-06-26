ВИДЕО ⟩ Кот гимнастки Солдатовой стал "героем" её впечатляющей растяжки на подоконнике

Ранее Александра опубликовала видео, где она демонстрирует несколько гимнастических движений прямо во дворе дома. Также гимнастка показала невероятную растяжку, лёжа на кровати.

На этот раз Солдатова исполнила элемент из гимнастики на подоконнике, а помог ей в этом её кот по кличке Синабон. Правда, пушистый "тренер" гимнастки забрал себе всё внимание.

Александра Солдатова - трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), а также трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).