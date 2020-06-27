Экс-игрок "Реала": "Я не заметил, как бутылка водки стала моим лучшим другом"

Уэсли Снейдер перебрался в Мадрид из амстердамского "Аякса" в 2007 году. В Испании футболист провёл два сезона и отметился 66 забитыми голами. Несмотря на то, что в "Реале" футболисту закрепиться не удалось, в Мадриде он провёл два запоминающихся сезона.

"Я был молод, был в центре внимания, и мне нравилось быть успешным. Но в Мадриде всё пошло не так", - вспоминает футболист.

Снейдер отмечает, что в его жизни не было наркотиков, но зато алкоголь присутствовал сполна.

"Я привык жить как звезда. Тебе поклоняются, если ты игрок "Реала". В Мадриде всё словно покрыто слоем любви: ты ходишь по улице, тратишь тысячи евро и оплачиваешь покупки малознакомым людям. Я не заметил, как бутылка водки стала моим лучшим другом", - написал Снейдер в своей автобиографии, выдержки из которой приводит AS.

Футболист вспоминает, что в Мадриде он был всё время один, мало видел своего сына и физически не осознавал, что погружается в алкозависимость. "Я продолжал играть, но становился всё хуже. Врал себе, говоря, что всё в порядке. Я меньше бегал, но скрывал это с помощью техники. Думал, что никто этого не заметит", - цитирует Снейдера Marca.

В 2009 году он покинул "Реал" и перешёл в миланский "Интер". Снейдер завершил карьеру в 2019 году, его последним местом работы был катарский клуб "Аль-Гарафа".