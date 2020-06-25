На сделанных в Польше фото, помимо прочего, виден сам Николай Кабанов, а в комментариях депутат отмечает, что 22 июня ещё находился в Польше. А уже спустя 2 дня, 24 июня, Кабанов опубликовал фото с пляжа в Латвии, подписав его "Лиго на Кейзармежсе".

От комментариев Русскому вещанию LTV7 депутат отказался. В службе профилактики и контроля заболеваний напоминают - пляж не то место, где стоит самоизолироваться.

"Самоизоляция означает то, что нужно максимально избегать общественных мест. В это время и места купания считаются общественными местами, где во время самоизоляции не стоит находиться человеку, который вернулся из-за границы. Там невозможно соблюдать определённую дистанцию из-за большого числа людей. Поэтому мы можем отправляться лишь туда, где мы находимся наедине с собой", - говорит представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Элина Диминя.

Напомним, режим самоизоляции не предусматривает обязательного нахождения дома, но в тоже время человек должен отказаться от походов в общественные места… Будут ли изменения в списке стран, возвращаясь из которых необходимо соблюдать самоизоляцию, в Центре профилактики и контроля заболеваний пока не прогнозируют. Но уже завтра служба снова проанализируют данные о кумулятивном количестве заболеваний Covid-19 за 14 дней.

Напомним, если количество таких случаев в стране превышает 15 на 100 тысяч жителей, то самоизоляция по возвращении оттуда обязательна. Найти список можно на сайте центра профилактики и контроля заболеваний spkc.gov.lv

За нарушение ограничений, связанных с самоизоляцией физическому лицу может грозить штраф до 2 тысяч евро.

LTV7: депутат Кабанов, возможно, нарушил режим самоизоляции