Интересно, что досрочный титул "Ливерпулю" принёс "Челси", который на своём поле обыграл "Манчестер Сити" (2:1). Это поражение лишило "горожан" даже теоретических шансов догнать "Ливерпуль", который имеет на 23 очка больше.

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Предыдущий титул был завоёван в 1990 году, ещё до создания Английской Премьер-лиги (АПЛ), под эгидой которой чемпионаты проходят с 1992 года.

Для "Ливерпуля" это 19-й титул чемпиона страны. По числу титулов в национальной лиге их опережает лишь "Манчестер Юнайтед", на счету которого 20 побед в чемпионате за всю историю.

Стоит также отметить, что это 9-й трофей в тренерской карьере Юргена Клоппа. 53-летний немец пришёл в "Ливерпуль" в 2015 году и с момента назначения выиграл четыре различных турнира: Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, чемпионат мира среди клубов-2019 и Премьер-лигу-2019/20.

В следующем туре "Манчестер Сити" 2 июля на своём поле примет "Ливерпуль", где устроит чемпионский коридор для соперника.