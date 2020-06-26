Состояние шин автомобиля скорой помощи вызывает вопросы

Мужчина, вызвавший бригаду "скорой", рассказал журналистам программы Bez Tabu, что был шокирован, увидев шины транспортного средства. Машина Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) весит 5 тонн, и такие шины ставят под угрозу здоровье и жизнь врачей и пациентов. Он не стал скрывать свое негодование от водителя машины скорой помощи.

"Я у него спросил, в чем проблема. Водитель сказал, что у них нет финансовых ресурсов. Я просто боюсь за здоровье своих близких", - рассказал мужчина, отметив, что его бабушка была доставлена в больницу в безопасности, несмотря на то, что водитель выразил беспокойство по поводу быстрой езды.

Торговец подержанных автомобилей Угис Витолс отметил, что шины, показанные в этом сюжете, слишком изношены.

В свою очередь Раймонд Силс, глава отдела управления транспортными ресурсами NMPD, объясняет, что боковины всех шин коммерческих транспортных средств очень малы - от 2 до 2,5 миллиметров.

"Они всегда изнашиваются первыми, поэтому передние колеса коммерческого автомобиля имеют большой угол крена, чтобы при развороте радиус был как можно меньше. Протектор шины составлял 4,5 миллиметра, CSDD предусматривает, что глубина протектора шины летом должна составлять 1,6 мм. Однако внутренние правила NMPD предусматривают, что глубина протектора должна быть не меньше 3 мм", - прокомментировал Силс.

Он также опроверг информацию о проблемах с финансированием - по его словам, денег хватает как на шины, так и на топливо.

Видео: Сюжет Bez Tabu