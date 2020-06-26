Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным по делу о хищении 1,6 млн евро

Судья зачитала, что Серебренников совершил мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время идет оглашение приговора.

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Галерея: Кирилл Серебренников в зале суда

Трансляция "Настоящего Времени"

У здания Мещанского суда собрались сотни людей в поддержку фигурантов дела "Седьмой студии".

У Мещанского суда аплодируют Серебренникову, «чтоб судья слышала» pic.twitter.com/60JGNElvpS — голубева (@greenlightoff) June 26, 2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело "Седьмой студии" так: "Безусловно, дело Серебренникова является поводом тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, чтобы сократить возможную коррупциогенность. Это функция Министерства культуры". Его цитирует "Коммерсантъ".

Напомним, прокурор просил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тысяч рублей (10 300 евро), продюсера Алексея Малобродского - к пяти годам заключения и штрафу 300 тысяч рублей (3 870 евро), Софью Апфельбаум и Юрия Итина - к четырем годам лишения свободы и штрафу 200 тысяч рублей (2 580 евро).

В поддержку фигурантов дела "Седьмой студии" и лично Кирилла Серебренникова на всем протяжении расследования и судебного разбирательства выступали российские и зарубежные деятели культуры, искусства, политики и многие другие.

Что случилось?

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей (2,7 млн евро). Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено свыше 130 млн рублей (1,6 млн евро), выделенных из федерального бюджета.

Позиции сторон

Ранее представитель Министерства культуры в суде заявила о том, что считает вину доказанной, и попросила о взыскании с подсудимых ущерба на сумму около 129 млн рублей. Наказание для обвиняемых представитель министерства оставила на усмотрение суда.

Адвокаты всех четырех фигурантов дела попросили суд об оправдательном приговоре.

Серебренников в своей речи назвал обвинение нелепым и заявил, что гордится проектом "Платформа", который стал местом смелых театральных постановок.

Три экспертизы

Основным фактором для вынесения приговора является комплексная экспертиза деятельности "Седьмой студии" при осуществлении финансировавшегося государством театрального проекта "Платформа". Первая экспертиза была проведена на стадии следствия, она подтвердила факт хищений и была положена в основу позиции обвинения.

У защиты методы проведения первой экспертизы вызвали большое число нареканий, ее выводы ставились под сомнение подсудимыми, и суд по своей инициативе провел вторую комплексную экспертизу.

Вторая экспертиза обнаружила нарушения в бухгалтерском учете "Седьмой студии", но фактически опровергла факт хищений. После получения ее результатов Мещанский суд вернул дело в прокуратуру для исправления несоответствий в обвинительном заключении. Мосгорсуд отменил это решение, и дело было возвращено в Мещанский суд для возобновления слушаний. Суд назначил третью экспертизу по делу, которая пришла к выводам, схожим с выводами первой экспертизы, подтвердив факт хищений.

Защита ставит под сомнение выводы первой и третьей экспертиз, гособвинение не доверяет второй экспертизе. Все три заключения находятся в материалах дела, и суду предстоит дать им оценку в приговоре.

Главный свидетель

На стадии следствия признательные показания дала бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, полностью подтвердив версию обвинения и заключив сделку со следствием. В соответствии с условиями сделки она рассчитывала на особый порядок рассмотрения своего дела, выделенного в отдельное производство, и назначение мягкого наказания.

В итоге суд отказал Масляевой в особом порядке, усмотрев в ее показаниях противоречия.

Ее дело, как и основное дело "Седьмой студии", возвращалось в прокуратуру и обратно в Мещанский суд. В связи с болезнью судьи, рассматривавшей дело, оно находится на самой начальной стадии слушаний.