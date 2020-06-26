Фото ⟩ В Латвии из средств для дезинфекции нелегально делали алкогольные напитки

Сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов задержали группу лиц, которые по предварительному сговору занимались незаконным производством, хранением, транспортировкой и, возможно, реализацией в крупных объемах алкогольных напитков.
При изготовлении напитков использовались дезинфицирующие средства.
Сообщается, что в Риге и Лиепайском районе были проведены обыски. В их результате были изъяты 675 литров бочек с характерным для спирта запахом (Dezyradus), 1979 пустых стеклянных бутылок, наклейки с надписями Smirnoff, Triple Distilled Vodka, Tax free zone, Cruist Line и NCL Norwegian, пробки, картонные коробки, 2420 евро наличными и другие вещественные доказательства.
Начат уголовный процесс.
Галерея: Как из средств для дезинфекции нелегально делали алкогольные напитки
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