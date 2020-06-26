В Рижскую думу - без боевого духа. Кто будет участвовать в выборах?

Газета пишет, что небольшой энтузиазм слышен только в голосах бывшего мэра Риги Олега Бурова ("Честь служить Риге") и лидера списка "Для развития/За/Прогрессивные" Мартиньша Стакиса.

Политики и сами не берутся предсказать, каким будет состав новой думы, на который в этот раз больше, чем когда-либо, повлияет активность избирателей - в более выгодном положении будут те политические силы, которые смогут мотивировать своих избирателей прийти на избирательные участки на исходе лета, когда люди возвращаются с дач и готовятся к новому учебному году.

Перед кризисом из-за Covid-19 о своем участии в выборах сообщили партия "Честь служить Риге" и "Согласие", которые выйдут на выборы не вместе, а по отдельности.

Готовность участвовать в выборах подтвердили также оппозиционные "Для развития/За" и "Новое Единство", лидером которой на выборах будет Вилнис Кирсис. Новая консервативная партия еще не определилась с кандидатом в мэры, как и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, которое будет участвовать в выборах вместе с Латвийским объединением регионов.

Подготовку к выборам начали еще две представленные в Сейме партии - Союз "зеленых" и крестьян во главе с кандидатом в мэры Виктором Валайнисом и KPV LV.

Известно, что на места в Рижской думе претендует и Русский союз Латвии.