Матча: что за чай, и почему многие стали выбирать его, а не кофе

Напитки, в основе которых матча, все чаще можно встретить в меню не только кофеен, но и многих других точек общепита. В свою очередь, соцсети пестрят снимками звезд со стаканчиками с зеленым напитком. Так что же такое матча? Почему все чаще выбирают именно ее, а не кофе? Рассказывает "Чемпионат".