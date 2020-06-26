Пт, 26.06.2020
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Матча: что за чай, и почему многие стали выбирать его, а не кофе

ФОТО: unsplash.com/Jason Leung

Напитки, в основе которых матча, все чаще можно встретить в меню не только кофеен, но и многих других точек общепита. В свою очередь, соцсети пестрят снимками звезд со стаканчиками с зеленым напитком. Так что же такое матча? Почему все чаще выбирают именно ее, а не кофе? Рассказывает "Чемпионат". 

Матча (Маття́) является традиционным японским порошковым зеленым чаем. Однако настоящей родиной напитка является Китай. Отличие данного чая от обычного - в более сложном процессе выращивания. 

Содержание кофеина в порошке матча достаточно высоко, потому напитки из него лучше пить в первой половине дня, чтобы получить заряд энергии. 

В чем польза?

Кроме яркого цвета и характерного вкуса, в матче высокое содержание эпигаллокатехина, благодаря чему чай обладает антиоксидантыми свойствами, а также помогает в борьбе с лишним весом.

Помимо этого, в составе и L-теанин, который делает напиток полезной альтернативой кофе. Именно этот компонент замедляет усваивание кофеина и позволяет добиться энергетического эффекта, без резких скачков давления.

В свою очередь, если выпить этот чай после тренировки (людям, ведущим активный образ жизни), то есть шанс уменьшать мышечную боль после физических нагрузок. 

На что смотреть при выборе матча?

  • У порошка должен быть ярко-зеленый цвет. Лучше избегать тусклых оттенков. 
  • Следует отдать предпочтение органическому чаю без добавок и примесей.
  • Обязательно смотрите на состав и место происхождения чая.
  • Пачка чая не должна быть прозрачной и воздухонепроницаемой, поскольку нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей, лишнего воздуха и влаги.
  • Высококачественный матча-чай не должен горчить и "вязать". Горечь иногда может быть признаком неправильного способа заваривания, потому лучше посмотреть рекомендации по приготовлению чая.

Противопоказани

Несмотря на пользу зеленого чая, и матча в частности, стоит помнить, что напитки богатые кофеином нельзя пить за 6 часов до сна.

Некоторые медицинские исследования говорят о том, что напиток лучше не употреблять беременным и кормящим женщинам.

Кому также нужно быть осторожным:

  • перенесшим инфаркт или инсульт;
  • имеющим постоянно повышенное давление (гипертонию);
  • чувствительным к потреблению кофеина;
  • людям с нарушениями работы печени;
  • людям с повышенной кислотностью желудка с пептическими язвами или кислотных рефлюкс.

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