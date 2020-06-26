Матча: что за чай, и почему многие стали выбирать его, а не кофе

Напитки, в основе которых матча, все чаще можно встретить в меню не только кофеен, но и многих других точек общепита. В свою очередь, соцсети пестрят снимками звезд со стаканчиками с зеленым напитком. Так что же такое матча? Почему все чаще выбирают именно ее, а не кофе? Рассказывает "Чемпионат".
Матча (Маття́) является традиционным японским порошковым зеленым чаем. Однако настоящей родиной напитка является Китай. Отличие данного чая от обычного - в более сложном процессе выращивания.
Содержание кофеина в порошке матча достаточно высоко, потому напитки из него лучше пить в первой половине дня, чтобы получить заряд энергии.
В чем польза?
Кроме яркого цвета и характерного вкуса, в матче высокое содержание эпигаллокатехина, благодаря чему чай обладает антиоксидантыми свойствами, а также помогает в борьбе с лишним весом.
Помимо этого, в составе и L-теанин, который делает напиток полезной альтернативой кофе. Именно этот компонент замедляет усваивание кофеина и позволяет добиться энергетического эффекта, без резких скачков давления.
В свою очередь, если выпить этот чай после тренировки (людям, ведущим активный образ жизни), то есть шанс уменьшать мышечную боль после физических нагрузок.
На что смотреть при выборе матча?
- У порошка должен быть ярко-зеленый цвет. Лучше избегать тусклых оттенков.
- Следует отдать предпочтение органическому чаю без добавок и примесей.
- Обязательно смотрите на состав и место происхождения чая.
- Пачка чая не должна быть прозрачной и воздухонепроницаемой, поскольку нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей, лишнего воздуха и влаги.
- Высококачественный матча-чай не должен горчить и "вязать". Горечь иногда может быть признаком неправильного способа заваривания, потому лучше посмотреть рекомендации по приготовлению чая.
Противопоказани
Несмотря на пользу зеленого чая, и матча в частности, стоит помнить, что напитки богатые кофеином нельзя пить за 6 часов до сна.
Некоторые медицинские исследования говорят о том, что напиток лучше не употреблять беременным и кормящим женщинам.
Кому также нужно быть осторожным:
- перенесшим инфаркт или инсульт;
- имеющим постоянно повышенное давление (гипертонию);
- чувствительным к потреблению кофеина;
- людям с нарушениями работы печени;
- людям с повышенной кислотностью желудка с пептическими язвами или кислотных рефлюкс.
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