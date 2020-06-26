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Экс-игрок КХЛ: "Примитивный хоккей. Удивительно, что на матчи покупают билеты"

Михаил Анисин

ФОТО: Kaspars Volonts/TVNET

Бывший игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михаил Анисин выразил мнение, что уровень регулярного чемпионата стремительно падает. Об этом хоккеист рассказал в интервью "Спорт-Экспресс".

"Посмотрите, в какой хоккей сейчас играют в КХЛ. Он же примитивный. Меня иногда удивляет, что на матчи продают билеты. И при этом тех, кто умеет действовать умно на льду, вытесняют", - заявил Анисин.

"Взгляните на таблицу бомбардиров. На верхних строчках в КХЛ иностранцы. Очень средние легионеры, у которых нет ни единого шанса в НХЛ. Они приезжают сюда и становятся бомбардирами. Есть о чём задуматься", - считает хоккеист.

Михаил Анисин стал широко известен после инцидента в 2013 году, когда он выступал в КХЛ за "Донбасс". Скандал произошёл в Уфе перед матчем с местным "Салават Юлаев", когда Анисин в гостинице подрался со своим одноклубником Сергеем Варламовым.

Оба хоккеиста в состоянии алкогольного опьянения были доставлены в больницу, где Анисимов продолжил конфликт, пытаясь ввязаться в драку с врачом.

Анисин провёл в КХЛ 10 сезонов, а в 2012 году под руководством Олега Знарка в составе московского "Динамо" он стал обладателем Кубка Гагарина. После этого карьера хоккеиста пошла по нисходящей - прошлый сезон Анисин провёл в узбекистанском клубе "Хумо".

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