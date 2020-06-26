Пт, 26.06.2020
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В Кулдигском крае в реке утонул человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии утонул один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Тело утонувшего человека было найдено в одной из рек Кулдигского края.

Сотрудники VUGD вчера получили 25 вызовов на спасательные работы, в том числе 11 в Риге.

С начала года в Латвии утонули 56 человек, тогда как за тот же период прошлого года - 96 человек.

Вчера в Латвии зарегистрировано 17 пожаров, в огне пострадал один человек.

В целом с начала года в стране зарегистрировано 4244 пожара, пострадали 134 человека, погибли 44.

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