В Кулдигском крае в реке утонул человек

Тело утонувшего человека было найдено в одной из рек Кулдигского края.

Сотрудники VUGD вчера получили 25 вызовов на спасательные работы, в том числе 11 в Риге.

С начала года в Латвии утонули 56 человек, тогда как за тот же период прошлого года - 96 человек.

Вчера в Латвии зарегистрировано 17 пожаров, в огне пострадал один человек.

В целом с начала года в стране зарегистрировано 4244 пожара, пострадали 134 человека, погибли 44.