Пт, 26.06.2020
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Подозревают в тяжком преступлении. Полиция просит отозваться всех, кто знает этого мужчину

ФОТО: VP

Станислав Силаев 1986 года рождения был задержан Государственной полицией по подозрению в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетнего. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что этот человек мог совершать преступления и против других несовершеннолетних.

Полиция просит отозваться других жертв и свидетелей возможных преступлений мужчины.

Связаться с полицией можно по телефонам 67500763 или 26653612 в рабочие дни с 9:00 до 16:30 или в любое время суток по телефону 110.

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