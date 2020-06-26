Подозревают в тяжком преступлении. Полиция просит отозваться всех, кто знает этого мужчину

Станислав Силаев 1986 года рождения был задержан Государственной полицией по подозрению в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетнего. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что этот человек мог совершать преступления и против других несовершеннолетних.
Полиция просит отозваться других жертв и свидетелей возможных преступлений мужчины.
Связаться с полицией можно по телефонам 67500763 или 26653612 в рабочие дни с 9:00 до 16:30 или в любое время суток по телефону 110.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!