Фото ⟩ Как Егор Крид отметил 26-летие: Моргенштерн без штанов, роскошный банкет и черный торт

В особняке, похожем на замок, собрались друзья и коллеги Крида: Юлианна Караулова, Моргенштерн со своей бывшей девушкой, Наталья Рудова и многие другие.

"Здесь могла бы быть реклама валютной стоматологии. С днем рождения, наш главный красавчик! Это только начало", - подписала снимок Юлианна.

Судя по кадрам с праздника, гостям были предложены фуршет на улице, банкет в роскошном зале и шоу барабанщиков. На сцене гостей развлекали танцовщицы и дуэт HammAli & Navai. В самый разгар вечера скандальный рэпер Моргенштерн прыгал на танцполе без штанов.

Примечательно, что праздничный торт на празднике Крида был черным.

Артист пожелал своим родителям и родителям всех присутствующих крепкого здоровья.

Отец Егора записал в честь сына песню.