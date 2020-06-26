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  • Как Егор Крид отметил 26-летие: Моргенштерн без штанов, роскошный банкет и черный торт

Фото ⟩ Как Егор Крид отметил 26-летие: Моргенштерн без штанов, роскошный банкет и черный торт

Егор Крид

ФОТО: скриншот

Популярный российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид пышно отметил свое 26-летие. Известно, что мероприятие проходило в арендованном коттедже, в котором артист собрал немало друзей и коллег. Фрагментами праздника он поделился в Instagram.

В особняке, похожем на замок, собрались друзья и коллеги Крида: Юлианна Караулова, Моргенштерн со своей бывшей девушкой, Наталья Рудова и многие другие. 

"Здесь могла бы быть реклама валютной стоматологии. С днем рождения, наш главный красавчик! Это только начало", - подписала снимок Юлианна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Судя по кадрам с праздника, гостям были предложены фуршет на улице, банкет в роскошном зале и шоу барабанщиков. На сцене гостей развлекали танцовщицы и дуэт HammAli & Navai. В самый разгар вечера скандальный рэпер Моргенштерн прыгал на танцполе без штанов. 

Примечательно, что праздничный торт на празднике Крида был черным. 

Артист пожелал своим родителям и родителям всех присутствующих крепкого здоровья. 

Отец Егора записал в честь сына песню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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