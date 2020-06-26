Пт, 26.06.2020
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Прокуратура Литвы: Осенью прошлого года в Вильнюсе пытались осуществить теракт

ФОТО: AFP/SCANPIX

Осенью прошлого года в Вильнюсе пытались осуществить теракт, сообщила прокуратура Литвы в пятницу. Об этом пишет BNS.

В суд передано дело, по которому лицо обвиняется в покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта.

Досудебное расследование проводили сотрудники Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности.

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения.

Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.

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