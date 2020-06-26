Сделать оплаченный государством тест на Covid-19 все желающие смогут и впредь

Чтобы сделать тест, необходимо предварительно записаться по телефону 8303. Ранее такой порядок был установлен до конца июня, а теперь продлен.

Такое решение принято, так как люди стали больше посещать массовые мероприятия и ездить за границу, а в других странах заболеваемость Covid-19 выше.

"Крайне важно выявить заболевание своевременно, чтобы инфекция не распространялась", - заявили в Минздраве.

Тест можно сдать и без симптомов заболевания, но особо рекомендуется его сдавать после поездок за границу и массовых мероприятий, а также в случаях, когда имеются симптомы.

На анализы могут направить также семейный врач или работодатель в определенных отраслях.