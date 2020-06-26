Пт, 26.06.2020
Моя бабушка говорила, что "если тебе скучно с самим собой, то ты не должен предлагать свою компанию другим людям". Министр здравоохранения Илзе Винькеле

Сделать оплаченный государством тест на Covid-19 все желающие смогут и впредь

Иллюстративное фото

ФОТО: NICOLAS ASFOURI / AFP

Чтобы расширить возможности выявления вспышек Covid-19, государство и в дальнейшем обеспечит возможность всем желающим сделать бесплатный тест на Covid-19, сообщила специалист по связям Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

Чтобы сделать тест, необходимо предварительно записаться по телефону 8303. Ранее такой порядок был установлен до конца июня, а теперь продлен.

Такое решение принято, так как люди стали больше посещать массовые мероприятия и ездить за границу, а в других странах заболеваемость Covid-19 выше.

"Крайне важно выявить заболевание своевременно, чтобы инфекция не распространялась", - заявили в Минздраве.

Тест можно сдать и без симптомов заболевания, но особо рекомендуется его сдавать после поездок за границу и массовых мероприятий, а также в случаях, когда имеются симптомы.

На анализы могут направить также семейный врач или работодатель в определенных отраслях.

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