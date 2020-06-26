В Эстонии за сутки три новых случая Covid-19, в Литве - два

В Эстонии за сутки подтверждено три новых случая Covid-19, в Литве - два. За сутки - ни одной смерти пациентов с коронавирусом.
Литва: подтверждено 1808 случаев, проведено 410 867 тестов, количество смертей - 78
За минувшие сутки в Литве подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 1808.
В настоящее время в Литве больны коронавирусом 219 человек, выздоровел 1501 человек, 140 человек находятся в самоизоляции.
От коронавируса скончались 78 человек. Смерть еще десяти заразившихся коронавирусом человек были вызваны другими причинами.
За прошлые сутки проверено 4310 проб на коронавирус, общее число проведенных тестов в стране составляет 410 557.
Эстония: подтверждено 1986 случаев, проведено 104 865 тестов, количество смертей - 69.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 569 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19, позитивный результат дали три теста.
По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии шести пациентам, к аппарату ИВЛ подключен один. Новых смертей за сутки не зарегистрировано. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.
По состоянию на пятницу выздоровели 1797 человек.
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