В Эстонии за сутки три новых случая Covid-19, в Литве - два

Литва: подтверждено 1808 случаев, проведено 410 867 тестов, количество смертей - 78

За минувшие сутки в Литве подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 1808.

В настоящее время в Литве больны коронавирусом 219 человек, выздоровел 1501 человек, 140 человек находятся в самоизоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Смерть еще десяти заразившихся коронавирусом человек были вызваны другими причинами.

За прошлые сутки проверено 4310 проб на коронавирус, общее число проведенных тестов в стране составляет 410 557.

Эстония: подтверждено 1986 случаев, проведено 104 865 тестов, количество смертей - 69.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 569 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19, позитивный результат дали три теста.

По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии шести пациентам, к аппарату ИВЛ подключен один. Новых смертей за сутки не зарегистрировано. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.

По состоянию на пятницу выздоровели 1797 человек.