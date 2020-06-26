Латвия стала ассоциированным членом Европейского космического агентства

Также это будет способствовать развитию научной базы вузов и тем самым развитию в Латвии экономики с более высокой добавленной стоимостью.

Конвенция Европейского космического агентства предусматривает, что вложенные Латвией ежегодно в качестве ассоциированного члена 3 млн евро вернутся в распоряжение компаний и научных организаций, а часть финансирования пойдет в бюджет агентства.

Как пояснили в Министерстве образования и науки, Латвия, став ассоциированным членом агентства, сможет претендовать на технологические заказы в рамках организованных агентством миссий, в которых участвуют 22 европейских государства и партнеры из США, Канады, Японии. Также Латвия будет участвовать в программах поддержки и исследовательских проектах.