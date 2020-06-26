В Риге за кражу восьми велосипедов задержан наркоман

Зиемельский участок Риги начал уголовные процессы по нескольким кражам велосипедов, совершенным в течение последнего месяца. Пострадавшие передали средствам массовой информации как видео, так и фотографии возможного преступника.

В июне в средствах массовой информации появились новости о краже велосипеда из подвала многоэтажного дома на улице Сниега. Кроме того, в этом месяце было опубликовано видео, на котором виден мужчина в капюшоне и маской на лице, ворующий из подъезда велосипед.

22 июня сотрудники рижского участка Кенгарагс подозреваемого вора задержали и передали Зиемельскому участку.

Задержанный признался в восьми кражах велосипедов, совершенных в мае и июне этого года на Саркандаугаве, в Вецмилгрависе и центре Риги.

Мужчина воровал в основном оставленные в подъезде велосипеды. В случае, если они были пристегнуты, он перерезал трос замка.

Подозреваемый 1989 года рождения ранее был судим за кражи велосипедов и употребление наркотиков.

Полиция ведет работу над тем, чтобы вернуть украденные велосипеды и отдать их законным владельцам.

К задержанному применена мера пресечения в виде ареста.

Госполиция призывает жителей позаботиться о безопасности своих велосипедов и хранить их в хорошо продуманном месте. Кроме того, нужно приобрести качественный велосипедный замок.