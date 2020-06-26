Пт, 26.06.2020
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В Турции за сутки 1396 человек заболели Covid-19. Приостановлена работа парламента страны

Иллюстративное фото

ФОТО: JOSE JORDAN / AFP

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1396, умерли 19 человек, сообщает портал РИА Новости со ссылкой на Twitter министра здравоохранения республики Фахреттина Коджа.

Всего в стране умерших – 5065. Вылечились 167 198 пациент.

Деятельность парламента приостановлена до начала следующей недели, так как в здании законодательного органа зафиксированы несколько случаев заражения. В самом здании закрыты рестораны, проводится обработка зала заседаний, коридоров и офисов, пишет портал "Эхо Москвы" со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

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