В Турции за сутки 1396 человек заболели Covid-19. Приостановлена работа парламента страны

Деятельность парламента приостановлена до начала следующей недели, так как в здании законодательного органа зафиксированы несколько случаев заражения. В самом здании закрыты рестораны, проводится обработка зала заседаний, коридоров и офисов, пишет портал "Эхо Москвы" со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.