Права голосовать с 16 лет - пока что редкость

Полуправда - утверждение, содержащее как правдивую, так и неправдивую информацию, часть фактов замолчана.
На прошлой неделе Сейм отклонил предложение партийного объединения "Для развития/За!" разрешить голосовать с 16 лет на выборах в самоуправления. Предложение отстаивал депутат Артурс Томс Плешс, и Re:Check проверил, все ли в его словах соответствует истине. Часть высказываний вводит в заблуждение, скрыты важные детали.
Сейчас в Латвии на выборах можно голосовать с 18 лет. Предложение "Для развития/За!" предусматривало снизить возрастной порог на выборах в самоуправления до 16 лет, чтобы разрешить молодежи участвовать в принятии решений и увеличить круг избирателей.
Во многих странах? Не совсем
На заседании Сейма Плешс называл страны и регионы, в которых такое решение уже принято:
"Такое решение - увеличить круг избирателей - уже давно приняли Эстония, Австрия, Швейцария, Мальта, Шотландия, Германия и многие другие страны".
Из названных стран с 16 лет можно голосовать по всей территории в Эстонии, Шотландии, Австрии и на Мальте. В Австрии и на Мальте - также и на национальных выборах.
В свою очередь, сказанное депутатом по отношению к Германии и Швейцарии является неточным. В Германии решение о возрасте голосования на выборах самоуправлений принимают федеральные земли. С 16 лет там можно голосовать в 11 федеральных землях из 16 - значит, не по всей Германии. Тогда как в Швейцарии голосование с 16 лет на выборах самоуправлений разрешено лишь в одном из 26 кантонов - в Гларусе. Там живет менее 40 тысяч человек, или неполные 0,5% от всех 8,5 миллиона жителей Швейцарии.
Также Re:Check попросил у Плешса назвать те "многие другие страны", где можно голосовать с 16 лет. Депутат отметил Аргентину и Хорватию. На самом деле таких стран немного.
Голосовать с 16 лет на выборах в самоуправления действительно можно в Аргентине, на Кубе, в Бразилии, Никарагуа, Эквадоре и в отдельных местах США.
Хорватия находится среди тех нескольких стран, где голосовать с 16 лет можно, если человек уже работает, в свою очередь в Венгрии - если он находится в браке. Плешс отметил, что в качестве эксперимента было разрешено голосовать с 16 лет и в Норвегии.
Такой эксперимент в Норвегии действительно был в 2011 и 2015 годах в отдельных самоуправлениях. Ответственное министерство отметило, что серьезного влияния на результаты у такого голосования не было ни с точки зрения политического выбора, ни с точки зрения посещаемости. В общем, активность 16-17-летних на выборах была такой же, как среди избирателей в целом, хотя и немного выше, чем у молодежи старше 18 лет.
В других странах обнаружена схожая тенденция посещаемости, о чем в Сейме также упомянул Плешс. Исследователи это связывают с фактом, что после 18 лет молодежь часто уезжает из родительского дома, чтобы учиться, поэтому их возможности и интерес к участию в местных выборах снижаются.
Корректно ли приравнивать голосование к уголовной ответственности и стрельбе?
О своем предложении Плешс выражался и на платформе Twitter. До голосования он писал: "В Латвии молодежь в 16 лет достаточно зрелая для работы, уплаты налогов и уголовной ответственности, однако в момент, когда все отправляются к урнам голосования, ее возможность брать на себя ответственность почему-то пропадает".
После голосования он выразил свое недовольство подобным образом:
"Налоги платить можно, стрелять можно, уголовная ответственность может наступить, но влиять на процессы на локальном уровне - этого нельзя".
В своих публикациях в Twitter разрешенные законом с 16 лет действия депутат подбирает селективно, умалчивая важные нюансы. Сейм в прошлом году после длительных дебатов, несмотря на возражения нескольких общественных организаций, действительно разрешил на охоте использовать ружье с 16 лет. Однако это разрешено только в присутствии владельца ружья. В свою очередь, купить оружие можно только с 18 лет или с 21 года в зависимости от вида оружия.
Также ряд других прав и ответственностей человек получает лишь с 18 лет, когда по закону в Латвии наступает совершеннолетие. Уголовная ответственность наступает уже с 14 лет, для работы с 16 лет есть определенные ограничения как в отношении сферы деятельности, так и максимального количества рабочих часов.
Плешс объяснял, что по поводу работы сравнение корректно, потому что налоги человек платить может, а по крайней мере частично решать то, как эти деньги будут использоваться на уровне самоуправления - нет, и это, по его словам, неправильно.
Вывод: слова Плешса создают впечатление, что голосование с 16 лет - распространенная практика во многих странах мира. На самом деле это не так, хотя во многих государствах об этом дискутируют. Голосование депутат сравнивает с другими действиями и ответственностью, разрешенными законом, селективно и частично вне контекста.
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