Права голосовать с 16 лет - пока что редкость

На прошлой неделе Сейм отклонил предложение партийного объединения "Для развития/За!" разрешить голосовать с 16 лет на выборах в самоуправления. Предложение отстаивал депутат Артурс Томс Плешс, и Re:Check проверил, все ли в его словах соответствует истине. Часть высказываний вводит в заблуждение, скрыты важные детали.

Сейчас в Латвии на выборах можно голосовать с 18 лет. Предложение "Для развития/За!" предусматривало снизить возрастной порог на выборах в самоуправления до 16 лет, чтобы разрешить молодежи участвовать в принятии решений и увеличить круг избирателей.

Во многих странах? Не совсем

На заседании Сейма Плешс называл страны и регионы, в которых такое решение уже принято:

"Такое решение - увеличить круг избирателей - уже давно приняли Эстония, Австрия, Швейцария, Мальта, Шотландия, Германия и многие другие страны".

Из названных стран с 16 лет можно голосовать по всей территории в Эстонии, Шотландии, Австрии и на Мальте. В Австрии и на Мальте - также и на национальных выборах.

В свою очередь, сказанное депутатом по отношению к Германии и Швейцарии является неточным. В Германии решение о возрасте голосования на выборах самоуправлений принимают федеральные земли. С 16 лет там можно голосовать в 11 федеральных землях из 16 - значит, не по всей Германии. Тогда как в Швейцарии голосование с 16 лет на выборах самоуправлений разрешено лишь в одном из 26 кантонов - в Гларусе. Там живет менее 40 тысяч человек, или неполные 0,5% от всех 8,5 миллиона жителей Швейцарии.

Также Re:Check попросил у Плешса назвать те "многие другие страны", где можно голосовать с 16 лет. Депутат отметил Аргентину и Хорватию. На самом деле таких стран немного.

Голосовать с 16 лет на выборах в самоуправления действительно можно в Аргентине, на Кубе, в Бразилии, Никарагуа, Эквадоре и в отдельных местах США.

Хорватия находится среди тех нескольких стран, где голосовать с 16 лет можно, если человек уже работает, в свою очередь в Венгрии - если он находится в браке. Плешс отметил, что в качестве эксперимента было разрешено голосовать с 16 лет и в Норвегии.

Такой эксперимент в Норвегии действительно был в 2011 и 2015 годах в отдельных самоуправлениях. Ответственное министерство отметило, что серьезного влияния на результаты у такого голосования не было ни с точки зрения политического выбора, ни с точки зрения посещаемости. В общем, активность 16-17-летних на выборах была такой же, как среди избирателей в целом, хотя и немного выше, чем у молодежи старше 18 лет.

В других странах обнаружена схожая тенденция посещаемости, о чем в Сейме также упомянул Плешс. Исследователи это связывают с фактом, что после 18 лет молодежь часто уезжает из родительского дома, чтобы учиться, поэтому их возможности и интерес к участию в местных выборах снижаются.