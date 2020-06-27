Видео ⟩ По улице Таллинна со скоростью 75 км/ч промчался электросамокат

В социальных сетях распространяется видео, на котором некто мчится на электросамокате по району Таллинна Лаагна-теэ на скорости примерно в 75 километров в час, пишет Rus.Postimees.
Сообщается, что на этом участке дорого разрешенная скорость для автомобилей составляет 70 километров в час.
Видео: Электросамокат в Таллинне едет со скоростью 75 км/ч
"В данном случае человек на видео поставил в опасность и себя, и других участников дорожного движения, так как водители не ждут на такой дороге самокатчика, могут его не заметить", - сказал руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Эстонии Вармо Рейн.
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