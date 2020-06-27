Сб, 27.06.2020
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Госполиция ищет пропавшую без вести Джасмину Войтенко 2007 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Госполиция разыскивает пропавшую без вести Джасмину Войтенко 2007 года рождения. Девочка покинула свое место жительства по ул. Тапешу в Риге 26 июня, и до сих пор не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

Приметы: Рост 1 метр 60 сантиметров, худощавое телосложение, темные коричневые волосы, на левой руке мелкие шрамы. 

Была одета в джинсовую куртку, темную футболку, черные короткие шорты, розовые сланцы. С собой у девушки был купальный костюм и черная сумка с надписью DUI.

Полиция просит каждого, кому известна какая-либо информация о месте нахождения девочки, позвонить по номерам телефона 67085928 или 110!

ФОТО: Valsts policija

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